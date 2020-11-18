غرفة المستلزمات الطبية تكشف عن تصنيع مصر 9 ملايين كمامة يوميا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد إسماعيل عبده رئيس غرفة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إنه لم نكن نصنع الكمامات حتى مارس الماضى وكان يجرى شراؤه من الصين، ولكن حاليا يتم صناعة 9 ملايين كمامة يوميا، كما أننا نصدر الكمامات.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن الفيروسات لن تنتهى من الكرة الأرضية وبدأت عام 2000، وبشكل كبير، لافتاً إلى أنه لا يرتدى القفازات إلا الطبيب.

وأشار رئيس غرفة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إلى أن مصر من الدول المنتجة للكحول، ومن الدول المصدرة للمطهرات.

فى سياق متصل، كان جرى اليوم افتتاح مصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية والمعقمات والمطهرات والمقام بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ويعد هذا المصنع واحدا من أكبر مشروعات تصنيع الكمامات الطبية على أحدث وسائل التكنولوجيا فى مصر ومقام على مساحة إجمالية قدرها 1060 مترا مربعا بتكلفة استثمارية تتجاوز 2.8 مليون جنيه وبرأس مال 1.5 مليون جنيه .