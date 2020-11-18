شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المستلزمات الطبية تكشف عن تصنيع مصر 9 ملايين كمامة يوميا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن الفيروسات لن تنتهى من الكرة الأرضية وبدأت عام 2000، وبشكل كبير، لافتاً إلى أنه لا يرتدى القفازات إلا الطبيب.
وأشار رئيس غرفة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إلى أن مصر من الدول المنتجة للكحول، ومن الدول المصدرة للمطهرات.
فى سياق متصل، كان جرى اليوم افتتاح مصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية والمعقمات والمطهرات والمقام بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ويعد هذا المصنع واحدا من أكبر مشروعات تصنيع الكمامات الطبية على أحدث وسائل التكنولوجيا فى مصر ومقام على مساحة إجمالية قدرها 1060 مترا مربعا بتكلفة استثمارية تتجاوز 2.8 مليون جنيه وبرأس مال 1.5 مليون جنيه .
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 200 ألف كمامة معقمة يوميا، ومن المستهدف أن تصل إلى 450 ألفا خلال شهر على الأكثر، وذلك فضلا عن إنتاج المصنع لكمية قدرها 5 أطنان من المطهرات والمعقمات يوميا مستهدف رفعها إلى 10 أطنان يوميا، ويعمل بهذا المشروع ما يزيد عن 70 عاملا من أبناء الإسماعيلية سوف يتم زيادتهم الى 120 عاملا وعاملة.
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