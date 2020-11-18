شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى الأسبق: تصنيف ستانفورد يضم 198 تخصصا عاما ودقيقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أن هناك 22 تخصصا و176 تخصصا دقيقا في القائمة التي أعدتها جامعة ستانفورد، حيث صنفت جامعة ستانفورد 149 ألف عالم، من بين 8 ملايين عالم على مستوى العالم، والتصنيفات تطورت لتشمل العلماء بجانب المؤسسات الجامعية.

وأضاف خالد، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "ترتيب مصر الـ 36 على مستوى العالم، ووفقا لحساب النسبة التي تم الوصول إليها، فإن هذا التصنيف يعد تصنيفا جيدا".

وقال: "لا بد أن يتم تعليم الطلاب بطريقة أخرى تختلف عن أسلوب التلقين، ولا بد أن يعلم الطالب أنه يجب أن يفكر حتى يتمكن من الإنتاج، والعالم الآن لا ينحصر على مكان معين أو جامعة معينة، بل أصبح أمرا منتشرا في العالم كله لا يقتصر على شخص أو مكان، لأن تركيز الجودة في مكان واحد أمر غير جيد".