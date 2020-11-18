شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسيير خط طيران جديد بين مصر وأوزبكستان 25 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران، تسيير أولى رحلات الشركة المنتظمة بين شرم الشيخ وطشقند بأوزبكستان يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجارى، وذلك ضمن خطتها المستقبلية لتسيير أربع رحلات أسبوعياً بين شرم الشيخ والقاهرة بمصر وطشقند بأوزبكستان اعتبارا من أبريل 2021 بالإضافة إلى الرحلات العارضة بين شرم الشيخ وسمرقند بأوزبكستان والمزمع بدؤها فى نهاية ديسمبر من العام الحالى.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لفتح أسواق جديدة إلى مدن الجذب السياحى، حيث وضعت الشركة الترتيبات اللازمة مع موردى الخدمات الأرضية والفنية لرحلات الشركة، كما عينت شركة ATMC وكيلا عاما للمبيعات بأوزبكستان لتدعيم حركة السفر من أوزبكستان إلى المدن والمطارات الداخلية بجمهورية مصر العربية والمدن والعواصم الأفريقية والأوروبية عبر المطارات المصرية، مستغلين اتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين مصرللطيران وآيركايرو والذى يتيح تكامل شبكتى آيركايرو ومصرللطيران.

يأتى هذا فى إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى بضرورة فتح أسواق غير تقليدية والاستحواذ على حصة من حركة السفر الصادرة منها بهدف تعظيم الاستفادة من موقع المطارات المصرية المتميز بين القارات الثلاث وشبكة خطوط الناقلات الجوية المصرية والعالمية العاملة منها بما يضيف شرائح سوقية وحركة سفر جديدة إلى تلك المتعارف عليها الأمر والذي سوف يساهم فى تمنية موارد الدولة المصرية.