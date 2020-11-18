أخبار × 24 ساعة.. السيسى يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة لطلاب "العسكرية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة لطلاب "العسكرية" الحكومة تنفى إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية مدبولى للدارسين بالخارج: الرئيس الداعم الأول للشباب.. وأمامكم فرصة تاريخية القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية والعشرين بجامعة بنها القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى شكرى يجرى جلسة مباحثات مع وزير خارجية إريتريا فى قصر التحرير المصريون يشيدون بجولات السيسى المكوكية: رئيس يحلم ببلده فى أعظم مكانه طيران الإمارات تسير رحلات يومية إلى القاهرة على أكبر طائرة فى العالم الإدارية العليا تحجز 100 طعن على انتخابات النواب للحكم بجلسة 21 نوفمبر "العليا لمياه النيل" تعد لاجتماع وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا وزيرة التضامن: القيادة السياسية لها رؤية للقضاء على الفقر "فيديو" بدء تسيير خط طيران جديد بين مصر وأوزبكستان 25 نوفمبر الجارى قائمة انقطاعات الكهرباء غدا الأربعاء بأحياء ومراكز الجيزة الأعلى للآثار: لا نحافظ على تراثنا فقط بل نحافظ أيضا على تراث الدول الشقيقة.. صور رئيس جامعة الزقازيق يكرم البابا تواضروس.. والبطريرك: التعليم مفتاح تقدم الأمم السجون المصرية إصلاح وتهذيب ومشروعات إنتاجية ورعاية طبية.. فيديو صور.. وزير السياحة والآثار يصل المتحف المصرى لافتتاح معرض "الخبيئة" متحدث العاصمة الإدارية: نسبة تنفيذ الإنشاءات المقامة بالمدينة تتجاوز الـ90%

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