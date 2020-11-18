شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع: وزارة الأوقاف تنظف صفوفها من معتنقى الأيديولوجيات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تقوم بين الحين والأخر بتنظيف صفوفها ممن ينتمون لأيدولوجيات متطرفة لا تتفق مع وسطية وزارة الأوقاف والمنهج الوسطى الذى تسير عليه، مشيرا إلى أنه تم إلغاء عمل إمامين للمساجد بسبب توجهاتهم التى لا تتناسب مع الوزارة ولا الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "القرارات يتم أخذها عبر لجنة مختصة تقوم بالتحقيق، وتتخذ القرار وترفعه إلى وزير الأوقاف، وهناك مخالفات صارخة مثل إمام فى الإسكندرية تحدث بشكل غير لائق عن زعماء العرب، والترويج لأمور وبعض المشايخ بطريقة بها فكر متطرف".