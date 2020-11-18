شكرا لقرائتكم خبر عن محمود السعيد بعد اختياره بقائمة علماء ستانفورد: نشرت 31 بحثا بأرقى المجلات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه سعيد للغاية لأنه تم اختياره من ضمن العالم الذين باختيارهم من جامعة ستانفورد، كأفضل 2% من علماء العالم، مشيرا إلى أنه نشر أكثر من 31 بحثا في مجلات علمية مرموقة، ووصل الاستشهاد بالأبحاث التي أعدها إلى أكثر من 2500 استشهاد.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الباحثون المصريون الموجودون بالقائمة يتم تصنيفه وفقا لمكان عمل الباحث، فإذا كان الباحث المصري موجودا في الولايات المتحدة يتم حسابه على الولايات المتحدة وليس مصر، وأن الـ396 عالما مصريا الذين تم اختيارهم في القائمة هم يحسبون على مصر لأنهم موجودين داخل مصر".

وكان قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم، تهدف إلى ترتيب الباحثين على مستوى العالم لمعرفة وزنهم البحثى والأكاديميى، فجاءت قائمة جامعة ستانفورد بالاعتماد على مؤسسات النشر الدولية وتابعت عدد من الأبحاث الخاصة بالباحثين على مستوى العالم وعدد الاستشهادات المرجعية لهذه الأبحاث.