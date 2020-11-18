20 نقطة إسعاف لمتابعة الحالات الطارئة داخل المترو وتحويلها لأقرب مستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه بناء على تلقى غرفة النجدة باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق لذلك حرص اللواء ياسر عصر على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته فى المساعدة على إخماد الحريق خوفا على حياة المواطنين سقط داخل الهواية مما تسبب فى وفاته.

وأكد عبد الهادى، خلال برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن بداية من يوم السبت المقبل سيكون هناك أكمنة ثابتة ومتحركة سيتم منع ركوب أى أحد دون ارتداء الكمامة، كما أن هناك أكمنة سرية داخل القطارات، ولدينا منفذ بيع الكمامات ونناشد المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة خلال رحلته بالمترو.

وأشار إلى أن هئية مترو الانفاق تقوم بأعمال التطهير بصفة دورية داخل ورش الصيانة ونشر الإذاعات الداخلية بتعامل مع فيروس كورونا والتنسيق مع 20 نقطة إسعاف لمتابعة الحالات الطارئة داخل المترو وتحويلها إلى أقرب مستشفى.