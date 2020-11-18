شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاديات صحة: 202 لقاح محتمل لكورونا و10 فقط بدأت المرحلة الثالثة للتجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 202 لقاح محتمل لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجارب على البشر على 47 لقاحا منها فقط.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 10 لقاحات فقط دخلوا للمرحلة الثالثة من التجارب.

ولفت الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن الدراسات الفعلية على الـ10 لقاحات تنتهي عام 2022، ولكن يتم الاعتماد على دراسات مبدئية.

وأوضح، أن لقاح فايزر يحفظ في درجة حرارة سالب 70 أما لقاح مودرن يحفظ في درجة حرارة، مؤكدا أن ما يعلن عنه من لقاحات حول العالم مجرد بيانات علمية ولم تصدر تقارير من الجهات المتخصصة، حيث إن النتائج التي يتم الإعلام قد تتغير.

وأكد الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن مصر أقدم دولة في أفريقيا في تصنيع الأدوية واللقاحات كما أنها أكبر مصدر للأدوية في القارة.

وأردف أن المتوقع من اللقاحات أن تقلل من الجائحة بنسبة 50% في نسب الإصابة والوفيات.