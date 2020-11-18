شكرا لقرائتكم خبر عن نجل اللواء الشهيد ياسر عصر: "كان محبوب من كل الناس.. ونموذج في التضحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن ياسر عصر، نجل الشهيد اللواء ياسر عصر، أنه في الصف الثالث بكلية الشرطة، وأنه تم اختاره أن والده مريض أثناء تواجده في عمله، وسمحت له إدارة الكلية بالخروج للاطمئنان عليه، فتوجه إلى المستشفى وعلم من هناك بكافة تفاصيل استشهاد والده.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "والدي كان محبوب من كل الناس، وكان برا بأبناءه وزوجته وكان نموذجا في التضحية والحب".

من جانبه، أكد أمان عصر نجل عم الشهيد اللواء ياسر عصر، خلال مداخلة بالبرنامج، أنه تلقى مكالمة هاتفية الساعة 12 بمنتصف الليل بحادث إصابة اللواء ياسر عصر أثناء المشاركة في إطفاء حريق في محطة مترو مسرة، مشيرا إلى أن والده ربى أبناءه على روح الفداء والتضحية، وقال: "هو ضحى بنفسه علشان ينقذ الناس ومترددش لحظة أنه ينزل ويحاول يطفي العربة أثناء الحريق بنفسه".

وأضف: "الشهيد طوال حياته محبوب من كل الناس، ولا يتوانى في تقديم روحه من أجل وطنه، الشهيد ياسر له شقيق وهو اللواء خالد عصر، تم إعلامه بالحادث دون تفاصيل، وبعد أن توجه إليه للتعرف على حالته الصحية، علم بكل تفاصيل الحادث وأنه فارق الحياة أثناء تأدية واجبه".

واختتم: "هذا الحريق إذا استمر لكان هناك خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، لولا تدخل اللواء الشهيد ياسر عصر، الذي أقبل على الموت دون تردد".