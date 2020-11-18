شكرا لقرائتكم خبر عن مؤرخ الأسرة الملكية: العربات الملكية تاريخ كبير وجزء من نهضة مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد فرج مؤرخ شئون الأسرة الملكية، إن متحف المركبات شهد طفرة في تطويره غير مسبوقة، كاشفاً أن آٔخر زيارة له للمتحف كانت قبل 15 سنة وكان حالته يرثى لها، حيث كانت العربات مبعثرة والجدارات متهالكة.

وكشف، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، من متحف المركبات الملكية، أن بداية الاهتمام بالعربات الملكية بدأ في عهد الخديوي إسماعيل فقط وقبله لم تكن هناك مركبات، حيث كانوا يمتطون خيولهم بشكل مباشر لكن فكرة العربات الملكية والمواكب التي نراها الآن بدأت مع الخديوى إسماعيل في إطار حلمه بمصر الحديثة التي تضاهي أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص.

وذكر أن جميع عربات الخديوى إسماعيل مستوردة من خارج مصر، إما قام بشرائها مباشرة أو جاءت مهداة من الإمبراطورة أوجينيه وملوك أوروبيين أخرين، وكانت جزءا من النهضة الحديثة في ذلك العصر، وكان المكان يحمل اسم "العربخانة" فى وقتها، فالشق الأول من الكلمة يعني كلمة "العربة" والثاني "خانة" يعنى المكان وفقاً للغة التركية.

وأوضح فرج، أن العربات لم تكن عشوائية فكل موكب كان له عرباته المخصصة والتشريفة المخصصة له من أول الحرس لآخرة بداية من العربات "الالاي" والنصف "الالاي" طبقاً للبروتوكول، كاشفاً أن أهم موكب من هذه المواكب كانت موكب افتتاح البرلمان، حيث كانت عربة الالاي الكبرى مخصصة له نظراً لتميزها بأنها تجر بواسطة ثمانية خيول ويسير أمامها الحصان التاسع، وهو ما يسمى "الدليل" وهو أهم حدث سنوي افتتاح البرلمان.

ولفت إلى أن هناك أيضاً مواكب أخرى مهمة مثل موكب المولد النبوي الشريف والمحمل الخاص بكسوة الكعبة، بالإضافة لعربات خاصة بالضيوف الأجانب أو عربة رئيس الوزراء أثناء توجهه لقسم اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن إجمالى المواكب يتراوح ما بين 10-15 موكبا، مؤكداً أن تشريفاتها محددة ولها وصفها ومسارها المسبق.