شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"العليا للفيروسات" يكشف أعراض جديدة لفيروس كورونا تصيب المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، عن ظهور أعراض جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، متمثلة في "الإسهال، عسر الهضم، ميل إلى القيء، تقلصات بالمعدة، وصداع حاد"، هذا إلى جانب الأعراض القديمة كزوال حاسة الشم والتذوق وغيرها من الأعراض الأولية.

وقال خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" مع الإعلامى شريف عامر، إن مرضى كورونا لا يعانون بأكملهم من ارتفاع درجات الحرارة، إذ يعانى 25% منهم فقط من هذه الأعراض، مشيرا إلى أن أى لقاح لفيروس كورونا سيتم إنتاجه من أى شركة يحتاج إلى فترة ترقب، خاصة وأنه لم يتم إجراء التجارب الكافية على هذه اللقاحات، كما أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بموعد محدد للقاح فايزر أو غيره من اللقاحات المعلن عنها مؤخرا.

وأوضح أن الكمامات تحمى من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تتخطى 100%، حتى أمام الشخص الحامل للفيروس حال اللقاء به، مردفا: "الخطورة تكمن فى مصابي كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض، لذلك يجب ارتداء الكمامات".