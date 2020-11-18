شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الجديد بالبوسنة والهرسك يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السفير ياسر سرور، سفير جمهورية مصر العربية الجديد، لدى البوسنة والهرسك، أوراق اعتماده إلى شفيق جعفروفيتش، رئيس المجلس الرئاسى للبوسنة والهرسك، حيث أكد السفير سرور، حرصه على البناء على العلاقات التاريخية والمبادئ التى تجمع البلديّن للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب، وكذا العمل على تعزيز أطر التعاون بين الدولتيّن فى كافة المجالات لتحقيق مصلحة الشعبيّن الصديقيّن.





ووفقا لبيان وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أشاد الرئيس "جعفروفيتش" أثناء اللقاء بعلاقة الصداقة القوية التى تجمع بين البلديّن، معرباً عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق فى المستقبل فى جميع المجالات، وبصفة خاصة المجال الطبى لمواجهة جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى المجال العلمى والتكنولوجى وتعزيز التبادل التجارى.





من ناحية أخرى، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً عبر "الفيديو كونفرانس" من وزير الخارجية الأفغانى محمد حنيف أتمر، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تناول أبرز التطورات المُتعلقة بمفاوضات السلام الأفغانية.





وأوضح أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع البلدين، وحرص مصر المُستمر على دعم ومساندة أفغانستان وجهودها التنموية خلال المراحل المختلفة، كما أشار إلى تطلع مصر للمشاركة فى جهود إعادة إعمار أفغانستان ونقل الخبرات المصرية فى عدد من المجالات من بينها إنشاء المدن الجديدة.



