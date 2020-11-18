شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: إقرار قانون للقضاء على زوج الأطفال من البرلمان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن حياة مستقبل الطفل أو الطفلة مهم جدًا والدولة تكفل الحقوق الحاصة بهم، مشيرة إلى أن المجلس يبذل جهودًا كبيرة فى منع زواج القاصرات ونتوقع فى البرلمان المقبل أن يتم تمرير القانون فى مصر.

وأكملت مرسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دى إم سى، تقديم رامى رضوان، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، أن القانون مهمته القضاء على زواج الأطفال والاتجار فى البشر، كما أن التوعية مهمة فى رعاية الأطفال والعمل على التوعية بخطورة زواج الأطفال.

أطلقت منصة Instagram، بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر، الحملة التوعوية "حاسبوا_على_كلامكم"، والرامية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر على الإنترنت على مستوى مصر.

وتسعى الحملة، إلى رفع مستوى الوعى المجتمعى بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر على الإنترنت وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة.

وتعتبر حملة حاسبوا على كلامكم دعوة للمجتمع للمشاركة والتفاعل بوعى أكبر، مع الأخذ فى الاعتبار الأضرار التى يمكن أن تسببها مختلف أشكال التنمر على الإنترنت، خاصة بين الشباب.

كما تهدف إلى توعية المجتمع بقواعد Instagram حول التنمر وأدواته لمكافحة التنمر المتاحة للجمهور، حيث أنه من شأن هذه الأدوات (التى يمكن تحميلها من هنا) تمكين الأشخاص من حماية حساباتهم من المتنمرين والتواصل غير المرغوب فيه، وتشجيع التفاعلات الإيجابية، ومساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الأدوات المختلفة التى تتيحها المنصة للتعامل مع المتنمرين.