شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن إعفاء جامعة بنى سويف أبناء شهداء الفريق الطبى من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه تقديراً وعرفاناً بما قدمه شهداء الجيش الأبيض، قررت جامعة بنى سويف إعفاء أبناء شهداء الفريق الطبى كله من المصروفات الجامعية، حيث أصدر مجلس جامعة بنى سويف قراراً بإعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الفريق الطبى كله (أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض والمعاونين) من المصروفات الجامعية وأيضاً تقديم منح مجانية لهم فى البرامج الخاصة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، أنه تم أمس اعتماد 26 منحة لأبناء الشهداء فى البرامج الخاصة فى جامعة بنى سويف، مشيرة إلى أن قرار مجلس جامعة بنى سويف، نص على: إعفاء أبناء الشهداء من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأطباء والتمريض وأعضاء الفريق الطبى المعاون، من شهداء كورونا من المصروفات الدراسية وهو القرار الذى أصدرته الجامعة منذ 21 أغسطس الماضى.

ومن جانبها، ثمنت نقابة الأطباء ما قدمته جامعة بنى سويف لأبناء شهداء الفريق الطبى كله، وتقدمت بالشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وأثنت على الخدمات والدور المجتمعى المتميز الذى تقدمه الجامعة للأطباء وأسرهم.

يذكر أنه استجابة لطلب النقابة العامة للأطباء، قد أصدرمجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى قراراً بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة، وذلك استجابة لمخاطبة أرسل بها نقيب الأطباء دكتور حسين خيرى لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب فى جامعة عين شمس من أبناء شهداء الأطباء من المصروفات الدراسية.