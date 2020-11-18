شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحقق فى واقعة تجول "حمار" على رصيف محطة كوم أمبو بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكك الحديدية، أنه بخصوص تجول "حمار" فى محطة كوم أمبو، أنه تم التحقق من الأمر، وتبين وجود فتحة نهاية رصيف الطالع من الجهة البحرية للمحطة تسلل من خلالها الدابة إلى رصيف المحطة، وعليه تم غلق الفتحة والتحقيق مع المسئولين بالمحطة والمنطقة.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أنها تقوم بغلق هذه الفتحة باستمرار إلا أن بعض المواطنين يقومون بفتحها عنوة، وتم التنسيق مع الشرطة فى هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.