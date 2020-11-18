شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متحف المركبات الملكية.. تكلف تطويره 63 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين الكحكى مدير متحف المركبات الملكية، إن المتحف فى حالة تطوير منذ 20 سنة والتطوير الفعل بدأ 2017، موضحا أن التطوير تكلف 63 مليون جنيه.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، من داخل متحف المركبات الملكية، أن المتحف أنشأه الخديوى إسماعيل 1863، وتم تطويره فى عهد الملك فاد 1927، وسمى اسطبلات الخديوية ثم أسموه اسطبلات سلطانية ثم اسطبلات الملكية، مشيرا إلى أنه مكان قائم على خدمة عربات المواكب الملكية الرسمية، والمكان أنشئ ليكون قريبا من قصر الجزيرة "الماريوت حاليا" لاستضافة الضيوف والقيام على زيارة القاهرة الخديوية فى احتفالات افتتاح قناة السويس.

وأشار إلى أن المتحف ضم للوزارة أوال الثمانينات وافتتح عام 1983 وتوقف العمل به بعد احتياجه للتطوير، موضحا أن المتحف يحكى تاريخ العربات الملكية والخديوية، وهناك مخطوطات تكشف خطابات ملكية بخطوط سير الموكب.

وذكر أن العربات المعروضة من فرنسا وانجلترا وبعضها إهداء من المجر وبعض العربات تصنيع مصرى، وهم 68 عربة معروض منهم 40 ومخزن 22 ليتم عرضهم عرض متغير، حيث كل شهر ينزل مجموعة عربات.