شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: القيادة السياسية لها رؤية للقضاء على الفقر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى له دور كبير فى التنمية بشكل عام، لاسيما فى خدمة الفئات الأكثر احتياجا وتنميتها بشكل أَخص.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، فى مداخلة هاتفية لفضائية "TeN"، أن دور الوزارة يأتي في نطاق السياسات والتشريعات وعملية الرقابة على الخدمة على عملية المتابعة، ولكن الجمعيات الأهلية هي التي تقوم بتنفيذ خدماتنا على أرض الواقع، متابعة: "القيادة السياسية لها رؤية في معالجة قضايا الفقر معالجة جذرية، والدولة تعمل على تخفيض حدة الفقر على الأسر الأكثر احتياجا".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن هناك الكثير من الجمعيات الشريكة مع الوزارة سواء على المستوى المركزي أو المحلى، حيث إن هناك مبادرات ومشروعات منها مؤسسات الرعاية والحضانات ومشروعات التمكين الاقتصادى، معقبة: "نحن جزء رقيب عليهم، وجزء شريك معهم".