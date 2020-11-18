شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: حملة لجمع طلبات الراغبين فى الحصول أطراف صناعية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تولى اهتماما خاصا لمنظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، كان قد شكل لجنة فى هذا الشأن بين جهات عديدة، والهدف أن يكون هناك منظومة واحدة قومية، تهدف إلى إقامة مصنع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمعايير عالمية، مشيرة إلى تنظيم حملة جديدة لجمع طلبات الراغبين فى الحصول على الأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية لعمل قاعدة بينات تحصر عددهم واحتياجاتهم.

وأكدت وزير التضامن الاجتماعى خلال حوارها، اليوم الثلاثاء، فى برنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يريد إنشاء مصنع عالمى لإنتاج وتصنيع أجهزة تعويضية بمعايير عالمية، وليس فقط لإنتاج الأطراف الصناعية، ولكن لإنتاج الكراسى المتحركة، والعكاز، وأجهزة الشلل، وكذلك العديد من الأجهزة التقويمية.

وأضافت أن الوزارة قامت بوضع مقترح بالشراكة مع شريك أساسى وهى وزارة الدفاع من خلال لجنة الخدمات الطبية، وأنه أيضا على رأس الشركاء هو مركز التأهيل والعلاج الطبيعى بالعجوزة، الذى بالفعل أنشاء المصنع الموجود حاليا والذى سيتم تطويره والتوسع فيه.

وأشارت إلى أن الوزارة سوف تنظم حملة هذا الأسبوع للراغبين والمواطنين الذين يريدون التقدم لطلب عمل جهاز تعويضى، أو طرف صناعى، لتسجيل بيناته على استمارة مميكنة، أو يقوم بالاتصال على رقم 150 حتى يعلم أقرب جمعية له، لعمل قاعدة بيانات تحصر عدد واحتياجات المواطنين الذين يريدون الأطراف الصناعية وأنواعها، والأجهزة التعويضية.