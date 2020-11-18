شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 27 كرسيا متحركا لأصحاب الإعاقة الحركية بقرية زاوية صقر بالبحيرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن دعم أهالينا الأكثر احتياجًا بمبادرة حياة كريمة، يأتى ضمن أولوياتنا للاهتمام بأصحاب الإعاقة الحركية، متابعا: "قمنا بتوزيع 27 كرسيًا متحركًا كهربائيا بقرية زاوية صقر بالبحيرة كمرحلة أولى لتسهيل عملية انتقالهم وتحركاتهم بشكل يحفظ كرامتهم".

يأتى ذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بدعم متحدى الإعاقة الحركية من أهالى قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى أوائل عام 2019، ويشرف على أعمالها مجلس الوزراء، ويشارك فى دعم الأهالى الأكثر احتياجا حوالى 23 مؤسسة وجمعية أهلية تشرف على أعمالهم وزارة التضامن الاجتماعى.