شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة انقطاعات الكهرباء غدا الأربعاء بأحياء ومراكز الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، سيتم غدا الأربعاء إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات تبدأ العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. وفيما يلى بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة: المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة. خلف مساكن أبو النمرس، شارع اولاد يوسف شارع جامع الرساله شارع الكنيسه شارع مساكن ابو النمرس - ترسا - ابو النمرس، شارع الشلايش شارع ترسا عزبه مدكور، شارع مسجد الحمد شارع طريق عزبه مدكور شارع امتداد الشلايش شارع المدرسه العمومي شارع طريق ابو النمرس المنيب شارع احمد المكانيكي ترسا أبو النمرس. المناطق المتاثره بالاداره العامه للشبكات الهرم 1. منطقة العمرانيه الغربية. شارع الشاعر وجمال نظير و كمال هويدي وخاتم المرسلين. عماره 55 خفرع و بنزينه الريان شارع خاتم المرسلين. شارع كمال عبد الحافظ وعمارات خليفه شارع جمال الدين و شارع ابو ربيع و شارع شكري حنين. المناطق المتاثره بالاداره العامه شبكات الجيزه 1 منطقه الجفاره بالواحات البحريه شارع ناهيا العمومي برك الخيام شارع زكي الحاوي ناهيا مزارع برقاش المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات 6 أكتوبر 2 من قطعه 199 الى 206 حدائق اكتوبر و قطعة 82 وقطعة 189 وقطعة 188 وقطعة 193 وقطعة 192 وقطعة 94 وقطعة 191 وقطعة 194 تاون هاوس من 100 الى 110 من عماره 109 الى 112 من 102 الى 107 ومن 129 الى 135 ومن 87 الى 98 ومن 44 الى 149 المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات 6 اكتوبر 1 مجاوره 13 غرب سوميد د المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات جنوب الجيزه هندسات العياط الصف واطفيح برويش عزبه العبسي بيدف عزبه علي بك العياط منطقه الامير بالعياط عزبه علي بيك بالعياط المنطقه الشرقيه بالعامريه العياط عزبه ابو رشيد بالبليده العياط صول من الجهه الشرقيه البحريه اطفيح منطقه ابو عبيد بالقبابات اطفيح منطقه ابو غريب بالقبابات مدخل الكدايه اطفيح قريه المنيا و عرب ابو ساعد الصف منطقه مصانع فوق اسكر الصف شارع الكرنك و منطقه التامينات بالصف منطقه الشيخ سلامه و شارع الغاز الصف منطقه البوسطه اسكر الصف المناطق المتاثره بالاداره العامه لشركات الشيخ زايد المحور المركزي والحي الثاني جامعه القاهره مخصص المناطق المتاثره بالاداره العامه شبكات بولاق الدكرور منطقه مدينه هيئه التدريس عماره 11 عماره 13 مدرسه التحرير عماره 7 عماره 9 مدرسه طه حسين عمارات نقابه العاملين بالجامعه و مدرسه محمد فاروق وهدان المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات بشتيل شارع التل شارع عشره شارع محمد دبوس شارع داير الناحيه من شارع المطار محطه الصرف الصحي من التل المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات الهرم 2 شارع علي بن ابي طالب من شارع الهرم التعاون مبنى مركز المعلومات محطه المطبعه شارع الهرم محطه المطبعه شارع الهرم كايرو مول محطه المطبعه شارع محمود هريدي من شارع ترسا شارع المحولات شارع ترسا مع شارع المحولات المناطق المتاثره بالاداره العامه شبكات فيصل شارع الرحمانيه اولاد قاعود من المريوطيه مساكن حورس من المريوطيه شارع عباس انور من المريوطيه شارع الهدايه من كعبيش

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