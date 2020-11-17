إصلاح كسر في ماسورة خط طرد صرف صحي بحي الزهور ببورسعيد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجح فريق فني من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في اصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي قطر 400 مللي بشارع الناصر امام المنطقة الازهرية بنطاق حي الزهور، وجاري ردم مكان الإصلاح بمتابعة فوزي الوالي رئيس حي الزهور والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. كانت ماسورة خط طرد الصرف الصحي تعرضت للكسر، ظهر الثلاثاء، وتسببت في حدوث حفرة بقطر نحو 6 متر، وتم تحويل حركة المرور والدفع بسيارات الكسح لشفط المياه، وقام فريق فني بإزالة الجزء المكسور واستبداله باخر سليم. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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