شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يهنئ البابا تواضروس الثاني بمرور 8 أعوام على تجليسه بطريركًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الثلاثاء، الإخوة الأقباط في الإحتفالية المقامة بمناسبة الذكري الثامنة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور عدد كبير من سفراء وقيادات بالدولة من وزراء ورؤساء جامعات احتفالا بمرور 8 أعوام على تجليس البابا تواضروس الثانى بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، والذى يوافق يوم الأحد 18 نوفمبر 2012، بعد اختياره بطريركا عبر القرعة الهيكلية في الانتخابات الباباوية يوم 4 نوفمبر من ذات العام.

وخلال الإحتفاليه توجه رئيس الجامعة بالتهنئه لقداسة البابا تواضروس الثاني بهذه المناسبة متمنيا لسيادته دوام الصحة والعافية، كما أشاد أيضا بالدور الوطني للبابا والكنيسة المرقسية للحفاظ على قوة وسلامة النسيج الوطني ودعم الوطن.

وبهذه المناسبة وتقديرا لقداسة البابا تواضروس الثاني قدم الدكتور عثمان شعلان درع الجامعة لقداسته تقديرا لدوره الوطني في دعم قيم المحبه والحوار والتسامح، وأن مواقفه الوطنيه ستظل تتدفق وتتوالي للتأكيد على حب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وخلال الزيارة شارك رئيس الجامعة البابا تواضروس الثاني افتتاح بعض المشروعات، حيث تم افتتاح مكتبة بمعهد الدرسات القبطية، واستديو فني خاص بالمركز الإعلامي بالكنيسة.

وشاركت الجامعة خلال هذه الاحتفالية بعرضا فنيا من إعداد وتنفيذ أساتذة وطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة.

ووقعت جامعة الزقازيق في 24 مارس بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية بالقاهرة وكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، إذ وقع قداسة البابا تواضروس الثانى والدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة الإطار العام للبروتوكول، كما وقع الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات، والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية، بنود الإتفاق والتي تشمل التعاون في مجالي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وإقامة المؤتمرات العلمية والمعارض الفنية والمشاركة في مناقشة الرسائل العلمية والبحوث المشتركة وتبادل المطبوعات وخدمة المكتبات وغيرها.