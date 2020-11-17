شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ مهنئاً السيسي بعيد ميلاده :«كل عام وأنت بطل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ المستشار تركي اّل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر اّل الشيخ، صورة تجمعه بالرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها:«كل عام وأنت َبطل، وأنت َزعيم مصر وأمانها، وتحيا مصر بالعمل، وبمُخلصين عايشين عشانها»
وتابع اّل الشيخ، في مدحه للرئيس السيسي وشعب مصر: «تحية من واحد مُحب، مصر الحبيبه وشعبها».
بأسمى وبأسم العرب وأتم: «اللى معاشرين أهلها ربنا يحفظ زعيمها، ويعلي دايماً أسمها».
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