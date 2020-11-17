شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يجتمع بـ«الغرف السياحية» لبحث سبل دعم القطاع في ظل موجة كورونا الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على دعم القطاع السياحي وآلية العمل وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الراهن للقطاع السياحي في مصر وما يواجهه من تحديات ومعوقات مع بوادر ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد حول العالم خاصة في العديد من الدول الأوروبية.

كما تم استعراض عدد من الرؤي لما سوف تتجه إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير السياحة والآثار على حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن الحكومة تناقش التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيويّ؛ نتيجة ما يمر به العالم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.