شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن منطقة السبع آبار والمنايف بالإسماعيلية بعد قطع كابل رئيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنقطع التيار الكهربائى عن مناطق قرى المنايف والسبع آبار الشرقية المتاخمة لطريق الاسماعيلية السويس الصحراوى بعد قطع في الكابل الرئيسي للكهرباء العابر للطريق.
وقال مسؤول بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ان الانقطاع وقع خلال اعمال حفر بالطريق وان أصلاح الكابل صعب وسيحتاج إلى احلال كابل بديل وخضوعه إلى اختبارات ومعاينات فنية وفقا للمعايير الخاصة بالشركة لضمان الجودة.
وأكد المسؤول ان الانقطاع بالتيار الكهربائى يستمر بين 5 إلى 10 ساعات كاملة حتى يتم تركيب الكابل الجديد، لافتا إلى أن المهندس محمد السيد رئيس الشركة كلف بسرعة التحرك بفريق من الفنيين والمهندسيين إلى موقع القطع والعمل على تركيب كابل آخر.
وساد الظلام انحاء المناطق المجاورة للطريق وقرى المنايف ومساحات واسعة من قرية السبع ابار الشرقية والتى يصل تعداد سكانها لأكثر من 50 ألف مواطن.
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