شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي يوقع بروتوكولًا مع «الريف المصري» لتمويل مستثمري الـ1.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري واللواء مهندس أ.ح. عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد بروتوكول تعاون لتمويل المستثمرين المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بحضور ورعاية وزير الزراعة السيد القصير.

وأكد فاروق حرص مصرفه على تقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة تنمية الريف المصري الجديد للمساهمة في نجاح مشروع المليون ونصف المليون فدان انطلاقا من الدور القومي الذي يقوم به البنك لتحقيق الأهداف التنموية للوطن خاصة فيما يتعلق بتمويل القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به والتصنيع والاستثمار الزراعي وخلق فرص العمل للشباب والخريجين، خاصة وأن مشروع استصلاح أراضي المليون ونصف المليون فدان يعتبر من أهم المشروعات القومية التي اطلقها رئيس الجمهورية ليكون أحد ركائز برنامج «خطوة نحو المستقبل» لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في زيادة الرقعة الزراعية واستعادة مصر لمكانتها كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وسد الفجوة الغذائية.

أشار رئيس البنك الزراعي إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ سياسات البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر وبالتنسيق مع وزارة الزراعة .

أوضح أنه بمقتضى البروتوكول يقوم البنك، وفى إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، بتقديم كافة أنواع التمويل لجميع الأنشطة الزراعية وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية علاوة على تمويل شراء معدات الميكنة الزراعية ونظم الري الحديث ومحطات الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات الانتاج.

وأوضح علاء فاروق أن تمويل المستفيدين بالمشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان يسهم بشكل كبير في تيسير عوامل النجاح لهذا المشروع القومي الذي يستهدف خلق مجتمعات زراعية متكاملة في مناطق المغرة وغرب المنيا وامتدادها والفرافرة القديمة ومنطقة آبار توشكي والطور وغيرها من مناطق المشروع علاوة على ما سيحققه من خلق فرص عمل جديدة للشباب.