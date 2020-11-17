شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة انقطاعات الكهرباء في أحياء ومراكز الجيزة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، سيجري غدًا الأربعاء إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد على 3 ساعات تبدأ العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وفيما يلي بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة:

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة.

خلف مساكن أبوالنمرس، شارع اولاد يوسف شارع جامع الرسالة شارع الكنيسة شارع مساكن أبوالنمرس- ترسا- ابو النمرس، شارع الشلايش شارع ترسا عزبة مدكور، شارع مسجد الحمد شارع طريق عزبه مدكور شارع امتداد الشلايش شارع المدرسة العمومي شارع طريق ابو النمرس المنيب شارع احمد الميكانيكي ترسا أبوالنمرس.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات الهرم 1.

منطقة العمرانية الغربية.

شارع الشاعر وجمال نظير وكمال هويدي وخاتم المرسلين.

عماره 55 خفرع وبنزينة الريان شارع خاتم المرسلين.

شارع كمال عبدالحافظ وعمارات خليفه شارع جمال الدين وشارع ابو ربيع وشارع شكري حنين.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات الجيزة 1

منطقه الجفاره بالواحات البحرية

شارع ناهيا العمومي برك الخيام

شارع زكي الحاوي ناهيا

مزارع برقاش

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2

من قطعه 199 إلى 206 حدائق اكتوبر

و قطعة 82 وقطعة 189 وقطعة 188 وقطعة 193 وقطعة 192 وقطعة 94 وقطعة 191 وقطعة 194

تاون هاوس من 100 إلى 110 من عماره 109 إلى 112 من 102 إلى 107 ومن 129 إلى 135 ومن 87 إلى 98 ومن 44 إلى 149

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 اكتوبر 1

مجاوره 13 غرب سوميد د

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة

هندسات العياط الصف واطفيح

برويش عزبه العبسي بيدف عزبه على بك العياط

منطقه الامير بالعياط

عزبه على بيك بالعياط

المنطقة الشرقية بالعامرية العياط

عزبه ابو رشيد بالبليدة العياط

صول من الجهة الشرقية البحرية اطفيح

منطقه ابو عبيد بالقبابات اطفيح

منطقه ابو غريب بالقبابات

مدخل الكدايه اطفيح

قريه المنيا وعرب ابو ساعد الصف

منطقه مصانع فوق اسكر الصف

شارع الكرنك ومنطقه التأمينات بالصف

منطقه الشيخ سلامه وشارع الغاز الصف

منطقه البوسطة اسكر الصف

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشركات الشيخ زايد

المحور المركزي

والحي الثاني جامعة القاهرة مخصص

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات بولاق الدكرور

منطقه مدينه هيئه التدريس عماره 11 عماره 13 مدرسه التحرير

عماره 7 عماره 9

مدرسه طه حسين

عمارات نقابه العاملين بالجامعة ومدرسه محمد فاروق وهدان

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل

شارع التل شارع عشره شارع محمد دبوس

شارع داير الناحية من شارع المطار

محطه الصرف الصحي من التل

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2

شارع على بن ابي طالب من شارع الهرم التعاون

مبنى مركز المعلومات محطه المطبعة

شارع الهرم محطه المطبعة

شارع الهرم كايرو مول محطه المطبعة

شارع محمود هريدي من شارع ترسا

شارع المحولات

شارع ترسا مع شارع المحولات

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات فيصل

شارع الرحمانية اولاد قاعود من المريوطية

مساكن حورس من المريوطيه

شارع عباس انور من المريوطيه شارع الهداية من كعبيش