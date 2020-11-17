شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يزور كلية التربية النوعية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استقبلت كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد برئاسة د احمد الروبى عميد الكلية زيارة لوفد من صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى في اطار تفعيل مبادرة «انت أقوى من المخدرات» التابعة لرئاسة الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى.

تأتى الزيارة تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وجامعة بورسعيد، حيث سيتم من خلال هذا البروتوكول تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات والمبادرات في مختلف كليات الجامعة وذلك لتوعية طلاب الجامعة بخطورة الادمان والمخدرات.

من جهته أكد عمرو غنيم باحث ومنسق برامج صندوق مكافحة الادمان والمشرف العام على البرامج الوقائية بمحافظة بورسعيد أن الفريق المشارك بالبرامج التوعوية التابعة للصندوق يضم العديد من طلاب جامعة بورسعيد الذىن تم تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على مناقشة الشباب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان مشيرًا أن الفريق قام خلال الزيارة بتوزيع عدد من المنشورات تساعد الطلاب على التعرف بمخاطر الادمان وتجيب على الادعاءات الكاذبة والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بتناول المخدرات لتقيهم من الانسياق وراء هذه الشعارات، موجهًا الطلاب باللجوء إلى الخط الساخن 16023 الخاص بالصندوق في حالة الرغبة في التعرف على أية معلومات أو الحصول على استشارات.

يذكر أن كافة زيارات صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لكليات جامعة بورسعيد تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة ايهاب ابو المعاطى، وإدارة النشاط الاجتماعى برئاسة ابراهيم النمس مدير إدارة النشاط الاجتماعي.