شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة خصصت 100 ألف جنيه لتجديد وتطوير 10 كليات إكليريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة خصصت ميزانية 100 ألف جنيه عبر مكتب المشروعات البابوي على سبيل المنحة لتجديد وتطوير 10 كليات إكليريكية بالأقاليم.

وأضاف خلال احتفالية معهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء الثلاثاء، أن الكنيسة استقبلت طلبات عدة للتجديد، والتطوير، داعيًا إلى أن يكون التجديد منهج حياة داخل الكنيسة.

وأشاد البابا تواضروس الثاني بتطوير «ستوديو الألحان» بمعهد الدراسات القبطية، لافتًا إلى أن دوره مؤثر جدًا نظير وجود تراث من الألحان القبطية، والموسيقى.

وكرم البابا تواضروس الثاني على هامش الاحتفالية عددًا من الرموز المؤثرة في الخدمة بمعهد الدراسات القبطية من بينهم «طلعت بولس الشهير بخادم الجيل»، ود.رامي عطا لجهوده في الخدمة الإعلامية بالمعهد، ويسري ميخائيل، وعزيز جرجس لجهودهما في تطوير مكتبة المعهد.