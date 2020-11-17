شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية إريتريا ومستشار الرئيس أفورقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، الاربعاء، بقصر التحرير بالقاهرة، عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، ويماني جبر آب، المستشار السياسي للرئيس للإريتري، لعقد جلسة مباحثات حول سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وإريتريا، إضافة لبحث آخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقرن الأفريقي.

كان وزير الخارجية الوفد المرافق له وصلوا للقاهرة، مساء الأحد، في زيارة لمصر تستغرق يومين.