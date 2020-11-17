شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحدد أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأحد القادم 22 نوفمبر وهي كالآتي:

يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020

السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية – مطروح – السلوم ) .

أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( دمياط – بورسعيد – العريش ).

يوم الخميس 19 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احياناً على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ).

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ).

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ).

يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد – بلطيم – دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ).

الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ).

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 40 % تقريباً ) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ).

يوم السبت 21 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد – بلطيم – بورسعيد – العريش – رفح ).

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ).

يوم الأحد 22 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد ) .

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار .

. يتم تحديث التنبؤات يومياً.

أماكن الأمطار حتى الأحد المقبل by Karima Hassan on Scribd