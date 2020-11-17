شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحدد أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأحد القادم 22 نوفمبر وهي كالآتي:
يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية – مطروح – السلوم ) .
أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( دمياط – بورسعيد – العريش ).
يوم الخميس 19 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احياناً على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد ) .
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ).
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ).
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ).
يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد – بلطيم – دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ).
الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ).
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 40 % تقريباً ) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ).
يوم السبت 21 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد – بلطيم – بورسعيد – العريش – رفح ).
الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ).
يوم الأحد 22 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد ) .
يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار .
. يتم تحديث التنبؤات يومياً.
أماكن الأمطار حتى الأحد المقبل by Karima Hassan on Scribd
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحدد أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.