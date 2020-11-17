شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لـ«تمريض المنوفية» يناقش الحفاظ على صحة الطفل خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مؤتمر لكلية تمريض المنوفية تداعيات فيروس كورونا وسبل الوقاية والرعاية وناقش المؤتمر كيفية المحافظه على صحة الطفل أثناء جائحة كورونا من منظور تمريض الأطفال.

وأكدت الدكتورة فاطمه عبدالحسيب احمد الاستاذ المساعد بكلية التمريض خلال بحثها على ضرورة المحافظه على صحة الطفل أثناء انتشار جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن إنتشار فيروس كورونا كان له بالغ الأثر على الكبار ومن ثم الأطفال الصغار، حيث أدت الإجراءات الإحترازيه التي اتخذت للحد من من انتشار الفيروس مثل التباعد الإجتماعي والحجر الصحي واغلاق المدارس والأنديه إلى إحساس الأطفال باالعزله وزيادة الإحساس بالقلق والخوف وكان لذلك بالغ الأثر على نموهم وصحتهم.

وقامت الكثير من المنظمات العالميه بالإتحاد مع مختلف اتحادات التمريض العالميه بوضع مبادئ توجهيه للمساعده في تعزيز صحة الطفل البدنيه والإجتماعيه والعاطفيه والذهنيه.

واوضحت أن المبادئ التوجيه ركزت على كيفيه الحفاظ على الطفل من التعرض للفيروس باتخاذ الإجراءات الإحترازيه وايضا كيفية تلقي العلاج وأكدت على أهمية تلقي الأطفال التطعيمات الروتينيه بالإضافه إلى التطيعم ضد الأنفلونزا الموسميه واوصت بضرورة قيام الأطفال فوق الخمس سنوات بقضاء مالايقل عن 60 دقيقه في ممارسة الألعاب الرياضيه مثل الإيروبيك وغيرها من الرياضات التي من الممكن أن تمارس داخل المنزل.

وأكدت اهميه التفاعل الأجتماعي للطفل مع أصدقائه وذلك عن طريق السوشيال ميديا تحت الإشراف الأسري ويجب مشاركة الأسره للطفل الكثير من النشاطات ومشاهدة البرامج معا وتقليل سماع الأطفال للأخبار الخاصه بفيروس كورونا.

وبالنسبه للصحه النفسيه العاطفيه، يجب على الأباء ملاحظه أي علاملات نفسيه مثل القلق الزائد اضطرابات النوم أو اضطراب الشهيه أو الهلع أو الخوف ومن ثم يجب التعامل بكل هدوء مع الطفل التحدث مع الطفل بطريقه وكلمات تناسب عمره ومحاولة طمأنته وعمل روتين يومي مع الطفل لتجنب احساس الطفل بالملل.واخير للمحافظه على صحة الطفل الذهنيه يجب العمل على طمأنة الطفل بصف مستمره والتحدث مع الطفل باستمرار والأجابة على أسئلته بطريقه منطقيه مع مراعاة عمره ومن المهم ايضا تعليم الطفل كيفية الحفاظ على نفسه من التعرض للعدوي يالأضافه إلى استعمال إلى وسائل التعليم غير التقليدي للمحافظه على مستواهم وتقدمهم الدراسي.

والقي محمد ابوالنصر طالب بكلية التمريض جامعة المنوفية بحث ومشروع توعيه للصم والبكم ضد فيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون وتبادل طلابي بين طلبة التمريض واخصائيين لغة الإشارة من خلال امدادهم بالتوعية الصحية وجميع المعلومات الخاصة بفيروس كوروناومن ثم يقوم اخصائيين لغة الإشارة بترجمتها للصم والبكم.