شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي وأسرته في ضيافة «معكم» منى الشاذلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحل اللاعب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا إلى صفوف نادي بيراميدز، وزوجته نور إسماعيل وبناته، ضيوفا على الاعلامية منى الشاذلي في حلقة الخميس المقبل من برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة cbc.

خلال اللقاء يتحدث فتحي عن كواليس رحيله عن النادي الأهلى بعد 12 عاما قضاها بين جدران القلعة الحمراء، ويكشف سر احتفال زملاؤه بالفريق في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش.

كما كشف فتحي سبب رحيله من الأهلي، ولماذا لم تغضب الجماهير من انتقاله إلى بيراميدز مثلما حدث مع لاعبين آخرين تركوا الأهلي وانضموا لنفس الفريق، مشيرا إلى أنه لعب بمنتهى الجدية والإخلاص حتى آخر دقيقة له مع الأهلي.

وتحدثت زوجته نور عن الخلافات الحادة التي نشبت بينها وبين فتحي عقب إبلاغها بنيته الرحيل عن الأهلي، مشيرة إلى أنها قاطعته عدة أيام بسبب ذلك القرار، لأنها لم تكن تريده أن يغادر القلعة الحمراء وكانت ترغب في أن ينهي مسيرته في الملاعب مع الأهلي.

وتطرق فتحي إلى أزمة شارة «كابتن المنتخب»، وهل يوجد خلاف بينه وبين محمد صلاح بسبب ذلك الأمر، مشيرا إلى أنه تمسك بحمل شارة قيادة المنتخب لأن هذا الأمر حقه ويرفض التنازل عنه.

وخلال الحلقة تنافس فتحي وبناته وزوجته في مجموعة من الألعاب بالبرنامج، فق فقرة كانت بالضحك والمواقف الأسرية الطريفة.