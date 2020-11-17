شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 4 مدن بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية الثلاثاء 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بـ 4 مدن ومراكز، هي العبور وبنها وطوخ وكفر شكر.
يأتي ذلك بينما سجّلت 7 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات هي الخانكة والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الثلاثاء، عند 9737 حالة إصابة.
واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 746 حالة إصابة والعبور 176 حالة والقناطر الخيرية 635 حالة وبنها 2697 حالة وشرق شبرا الخيمة 1193 حالة وغرب شبرا الخيمة 1204 حالة وشبين القناطر 739 حالة، وطوخ 1094 حالة، ومدينة قها 58 حالة، وكفر شكر 500 حالة إصابة.
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