لائحة "الشيوخ": المجلس نيابي يشارك في التشريع

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل "الخليج 365" على مواد الإصدار بمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الشيوخ والواردة بالمسودة النهائية للجنة الصياغة، والتي جرت الموافقة عليها اليوم الثلاثاء.
وأقرت مواد الإصدار بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.
وجاءت مواد الإصدار على النحو الآتي:
(المادة الأولى)
- مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.
(المادة الثانية)
- يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
(المادة الثالثة)
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره ويختم القانون بخاتم الدولة.
يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تمت مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للمادة 248 و249 من الدستور المصري، تفصيلًا بإيضاح معنى توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطي بما هو متفق عليه.
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