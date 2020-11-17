وكيل "الشيوخ": مناقشات اللائحة الداخلية استمعت لكافة الآراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس كانت مستفيضة وتم فيها الاستماع للرأي والرأي الآخر وجاءت منضبطة تتفق مع الدستور والقانون.

وقال وكيل مجلس الشيوخ -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها اليوم الثلاثاء- إن اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ ودوره في الحياة السياسية التي تستهدف مسيرة النهضة الشاملة على كافة المستويات والأصعدة ليسهم المجلس بدور فعال ومنشود في إطار الصلاحيات المقررة في الدستور وفي قانون مجلس الشيوخ.

كما تضمنت اللائحة مناقشة المجلس لاقتراحات مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب عن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها بالشئون العربية والإفريقية مما يؤكد الدور الكبير لمجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من الموافقة على كافة مواد اللائحة ليتم عرضها على الجلسة العامة الأحد 29 نوفمبر الجاري.

وانتهت اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، من وضع التصور النهائي لمشروع قانون اللائحة.

كما قررت اللجنة، عرض مشروع قانون اللائحة الذي يضم 300 مادة على الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها في 29 نوفمبر الجاري لمناقشتها.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم عددا من الأمور المهمة التي كان قد تم إرجاؤها من بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية وغيرها.

وتعد اللجنة حاليا التقرير النهائي الخاص بمشرو ع القانون تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة القادمة.

كان أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، قد أكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل.