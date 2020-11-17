"مذبحة أسرية بحدائق الأهرام واستخراج هيكل عظمي لضحية سفاح الجيزة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

مذبحة أسرية في حدائق الأهرام.. شاب يقتل أمه وأخاه ويصيب زوج شقيقته

أقدم شاب على قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته بمنطقة حدائق الأهرام، مساء الثلاثاء.

بسبب لعبة "أوليمبيك ترند".. تشريح جثة شاب انتحر من الطابق الرابع بالساحل

قررت نيابة الساحل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد خطاب، رئيس النيابة، تشريح جثة شاب انتحر بسبب خسارة ٥٠ ألف جنيه، بسبب لعبة إلكترونية.

قتلها ووضعها داخل ثلاجة أسبوعًا.. ماذا حدث بين "سفاح الجيزة" وضحيته الثالثة؟

بهدوء وثقة يحسد عليهما، أدلى "قذافي" المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" باعترافات تفصيلية لجريمته الثالثة بحق شقيقة زوجته "فاطمة".

بعد استخراج هيكلها العظمي.. استدعاء والدة وشقيقي الضحية الثالثة لـ"سفاح الجيزة"

استدعت جهات التحقيق زوجة المتهم "قذافي.ف." والمعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" لسماع أقوالها بعد استخراج هيكل عظمي خاص بشقيقتها.

"ملفولة في الملاية دي".. كواليس استخراج هيكل عظمي الضحية الثالثة لـ"سفاح الجيزة"

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى العاشرة مساء أمس الاثنين بدت الأجواء ملبدة بغيوم فاجعة جديدة على وشك أن تتكشف أسرارها في حضرة رجال الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي.

بـ 64 قطعة سلاح.. ضبط عاطل حول مسكنه لورشة تصنيع أسلحة نارية بالقليوبية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القليوبية، في ضبط عاطل حول مسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.

التهرب الضريبي تُغرِّم رامي صبري 336 ألف جنيه

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، بتغريم الفنان رامي صبري 336 ألف و566 جنيه وهو مقدار الضريبة التي لم يتم أداؤها.

رحلة علاج انتهت بمشنقة.. كواليس انتحار عاطل في أكتوبر

6 أشهر تجرع فيها الأبوان مرارة معاناة فلذة كبدهما للتخلص من السموم التي بات أسيرها.

جثة متدلية من السقف.. شاب يصنع مشنقته في غرفته بأكتوبر

أقدم شاب على الانتحار شنقا داخل غرفته بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بانتحار شاب داخل منزله.

تخفيف حبس المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي لـ6 أشهر.. وإطلاق سراحهما

قضت محكمة جنح مستأنف الطفل بقبول استئناف متهمين اثنين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي على حبسهم 7 سنوات وتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر

استشهاد لواء شرطة أثناء مساعدته في إخماد حريق بمحطة مترو مسرة

استشهد اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة؛ أثناء مشاركته لرجال الحماية المدنية بالقاهرة في فحص حريق داخل محطة المترو.