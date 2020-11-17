إخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق في سب وقذف شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة الساحل، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة من أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق.
وكانت نيابة الساحل قد استمعت لأقوال أحمد شوبير بحضور محاميه مهاب عثمان، والذي اتهم أسامة حسن بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات، وبث دعايات مثيرة تثير الاحتقان والفتنة بين جماهير الكرة المصرية.
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