مذبحة أسرية في حدائق الأهرام.. شاب يقتل أمه وأخاه ويصيب زوج شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أقدم شاب على قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته بمنطقة حدائق الأهرام، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل عائلية بشارع الجيش.

وكشفت المعاينة الأولية اعتداء شاب بسكين على والدته وشقيقه ما أسفر عن مقتلهما.

مسلسل الدم لم يتوقف، شرع الشاب في قتل زوج شقيقته لكنه نُقل إلى المستشفى للعلاج.

التحريات الأولية رجحت أن المجني عليها يعاني من مرض نفسي نتج عنه ارتكاب الجريمة.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها كاملة. وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.