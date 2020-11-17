بسبب لعبة "أوليمبيك ترند".. تشريح جثة شاب انتحر من الطابق الرابع بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة الساحل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد خطاب، رئيس النيابة، تشريح جثة شاب انتحر بسبب خسارة ٥٠ ألف جنيه، بسبب لعبة إلكترونية.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة الشاب، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد انتحار "باسم. أ. و" 28 سنة، يعمل سائقًا بشركة لتوصيل المواطنين، بإلقاء نفسه من نافذة شقته بالطابق الرابع، ما أسفر عن إصابته بكسر بعظام الجمجمة، نتيجة سقوطه على سيارة.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود جرح قطعي باليد اليسرى والقدم اليسرى، وأسفل الذقن، وتبين قيام الشاب بإحداثها بنفسه مستخدمًا شفرتي موس عثر عليهما داخل غرفة نومه، قبل إلقاء نفسه، وعثر على رسالة نصية مفادها أنه قام بالانتحار.

وبسؤال والده، وشقيقه، مقيمان بذات العقار، ذكرا أنه انتحر بسبب قيامه بلعب لعبة مراهنات إلكترونية تسمى "أوليمبيك ترند" من خلال الكمبيوتر، وقد خسر من خلالها مبلغًا ماليًا 50 ألف جنيه، مما أدى إلى مروره بأزمة نفسية واكتئاب، وأقدم على إثرها على الانتحار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.