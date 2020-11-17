تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في السلام لـ 3 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في السلام لجلسة 3 فبراير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد. م" سائق، و"عوض. ص" قهوجي، و"علي. س" سائق، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمبلغ المالي المحدد بالأوراق، والمملوك للمجني عليه "م. ك"، وكان ذلك بالطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية، وبطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغلوا استقلالها السيارة خاصتهم، فأشهر المتهمون سلاحًا أبيض في وجه المجني عليها، مهددين إياها وطالبين منها تسليم ما لديها من منقولات، فبثوا الرعب في نفسها وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح، واستخدامها في تهديد المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.