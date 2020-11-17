أخبار مصر | سامح شكري يلتقي بوزير الخارجية إريتريا غدًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - انت الان تقراء خبر سامح شكري يلتقي بوزير الخارجية إريتريا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الأربعاء، عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، ويماني جبر آب المستشار السياسي للرئيس الإريتري، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.

كان أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أعرب عن القلق البالغ بشأن تصعيد الصراع شمال إثيوبيا، في ظل التقارير التي تفيد بوقوع هجمات بالصواريخ في إقليم أمهارا، وكذلك في إريتريا بالإضافة إلى قصف جوي في محيط مدينة ميكيلي وهي المدينة الرئيسية في إقليم تيجراي. وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة.



وجددت المنظمة الدعوة لجميع الأطراف لتهدئة الوضع من أجل تجنب وقوع مزيد من الضحايا ومعاناة المدنيين. وقد أفادت تقارير، لم يتسن التأكد منها، بحدوث نزوح جماعي من غرب إلى شمال تيجراي، كما عبر أكثر من 25 ألف إثيوبي الحدود إلى السودان حتى الآن.



وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن القلق بشأن زيادة انعدام الأمن في عدة مناطق أخرى في إثيوبيا، وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي باعتبار ذلك أولوية.



ودعت الأمم المتحدة إلى ضمان الوصول الإنساني إلى المحتاجين واستئناف توفير خدمات الاتصال والإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود للمواطنين في إقليم تيجراي

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بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء،

مع وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تناول أبرز التطورات المُتعلقة بمفاوضات السلام الأفغانية، وذلك من خلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية.

وأوضح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد على العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وحرص مصر المُستمر على دعم ومساندة أفغانستان وجهودها التنموية خلال المراحل المختلفة، كما أشار إلى تطلع مصر للمشاركة في جهود إعادة إعمار أفغانستان ونقل الخبرات المصرية في عدد من المجالات من بينها إنشاء المدن الجديدة.

ومن جانبه، أثنى الوزير الأفغاني على وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم الذي تقدمه مصر لبلاده، وبالأخص في مجال تدريب الكوادر الأفغانية، فضلًا عن المنح الدراسية سواءً في الأزهر الشريف أو في الجامعات المصرية، مُطالبًا بالعمل على وضع خارطة طريق للمزيد من التطوير في العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

وأضاف حافظ، أن وزير خارجية أفغانستان قد تطرق إلى آخر المستجدات ذات الصلة بالأوضاع في بلاده وجهود الحكومة الأفغانية لإحلال السلام، حيث أكد شكري على دعم مصر لشعب وحكومة أفغانستان في مواجهة التطرف والإرهاب، وإدانتها للهجمات التي ترتكب ضد القوات الأفغانية والمدنيين الأفغان، معربًا عن التطلع للتوصل إلى سلام دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعزز من جهود إعادة البناء ودفع التنمية ويحقق تطلعات الشعب الأفغاني الصديق.

