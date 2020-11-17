أخبار مصر | السياحة والآثار: اجتماع مع مجلس اتحاد الغرف السياحية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: اجتماع مع مجلس اتحاد الغرف السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تعمل علي دعم القطاع السياحي وآلية العمل وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين ، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الراهن للقطاع السياحي فى مصر و ما يواجهه من تحديات ومعوقات مع بوادر ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد حول العالم خاصة في العديد من الدول الأوروبية.

كما تم استعراض عدد من الرؤي لما سوف تتجه إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير السياحة والآثار على حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن الحكومة تناقش التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيويّ؛ نتيجة ما يمر به العالم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.