أخبار مصر | جامعة بنى سويف تعفى أبناء شهداء الفريق الطبى من المصروفات

حيث أصدر مجلس جامعة بنى سويف قرارًا بإعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الفريق الطبى كله "أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض والمعاونين" من المصروفات الجامعية وأيضًا تقديم منح مجانية لهم فى البرامج الخاصة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، أنه تم أمس أعتماد 26 منحة لأبناء الشهداء فى البرامج الخاصة فى جامعة بنى سويف.