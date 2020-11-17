مصر | مذبحة أسرية في حدائق الأهرام.. شاب يقتل والدته وشقيقه والعناية الإلهية تنقذ زوج شقيقته

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مذبحة أسرية في حدائق الأهرام.. شاب يقتل والدته وشقيقه والعناية الإلهية تنقذ زوج شقيقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة حدائق الأهرام، بحي الهرم غرب الجيزة، مذبحة أسرية حيث أقدم شاب على قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته لوجد خلافات أسرية بينهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.

ورجحت التحريات الأولية إلى أن الشاب يعاني من أزمة نفسية.