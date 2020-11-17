شكرا لقرائتكم خبر عن طوارىء في مستشفيات جامعة المنوفية تحسبًا لزيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أهمية الاستعداد لمواجهة أي طوارىء، ومتابعة تجهيزات المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة تحسبا لأى زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ووضع خطة عمل لمواجهة أي ظرف طارئ.

ويجتمع بصفة دورية الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى المستشفيات الجامعية بمديري المستشفيات والمسئولين لمتابعة المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الخاصة بالتشغيل، وإستعجال توريد ماتم طلبه من نواقص من هيئة الشراء الموحد، وكذلك التأكد من توافر مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.

وشدد عميد الكلية خلال الاجتماع اليوم على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المستشفيات الجامعية سواء العاملين أو المرضى المترددين ومرافقيهم.