شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدل يومي.. تدريب شباب كفر الشيخ على 8 مهن لتأهيلهم لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز التدريب المهني بمحافظة كفر الشيخ دورات تدريبية لتدريب الشباب على 8 مهن، لتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب ،ويتم صرف بدل يومي للمتدريب، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،وبإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف حدة البطالة، وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز المتنقلة التابعة لها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، يحصل المتدرب خلال فترة التدريب على حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، وكشف طبى مجاناً على المتربيين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين،ومنح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، مؤكداً أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يومياً.

يذكر أن عملية التدريب يتم على هذه المهن والتي تشمل مجالات، أعمال «السباكة – التركيبات الكهربائية – النجارة اليدوي – التكييف والتبريد – التفصيل والحياكة فضلاً عن دورة تدريبية لأعمال الحاسب الآلي.