شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمول الدولة المشروعات القومية وما هي العوائد؟.. متحدث الرئاسة يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن فكر واستراتيجية إدارة الدول مختلف تمام عن إدارة المنشآت أو الأفراد بما يعني أن المشروعات على مستوى الدول لا تقاس بالعائد الاقتصادي فقط لأن فكر الدولة مختلف وهناك أهداف للمشروعات القومية تفوق العائد الاقتصادي.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مداخلة مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن من ضمن الأفكار والأهداف على سبيل المثال توفير فرص عمل وتوفير فرص الاستيراد والتوسع العمراني بتغيير الانطباع على المستوى الداخلي والخارجي.

وتابع أن حسن إدارة أصول الدولة يوفر التكلفة المالية للمشروعات القومية وبالأمس الدكتور محمد معيط أكد أمس تحقيق 2 فائض أولي في الميزانية في الوقت الذي حققت فيه مصر نمو اقتصادي وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نمو في ظل أزمة كورونا

وأكد راضي أن مركز إدارة الدولة يساعد على تبادل المعلومات بين مؤسسات الدولة عن طريق شبكة داخلية بمراكز متخصصة لإدارة الدولة وهو بمثابة العقل الذي يدير الدولة وتحظى بتأمين عال في منظومة الاتصالات والجانب الأمني وليس مقتصرا على القوات المسلحة فقط ولكن يشتمل على كل مؤسسات الدولة.

وأشار السفير بسام راضي إلى أنه تم إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع لمواجهة أي طوارئ لمدة 6 أشهر، كما قام الرئيس بتفقد مدينة الفنون والثقافة وهي الأكبر في الشرق الأوسط وبمثابة منارة للفنون والإبداع، والمدينة الرياضية التي تؤهل مصر لاستضافة أكبر البطولات العالمية.