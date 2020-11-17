شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: تطوير 171 مركز خدمة عملاء على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تؤمن بأهمية بناء الثقة مع المواطنين، الهدف الذي يتم تحقيقه من خلال تطوير 171 مركز خدمة عملاء وتوحيد هويتها على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الخط الساخن 125، وإبلاغ قراءات العدادات واستحداث تطبيق الهاتف المحمول 125 لاستقبال الشكاوى وإشعار المواطنين بالأعطال والكسور، وتنبيهات بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى، والتواصل مع العملاء لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه، كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.

وأضاف «رسلان» في بيان، الثلاثاء، أن رفع الوعي العام بقضايا المياه أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة بهدف ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه وعدم إهدارها من خلال بعض السلوكيات الخاطئة، وأنتجت الشركة بعض المواد الاعلامية للتوعية بكميات المياه المهدرة نتيجة التعامل الخاطئ وعدم الاستخدام الأمثل للمياه.

وتابع أن الشركة أولت اهتمامًا كبيرًا باعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة في زراعة الغابات الشجرية، للحفاظ على البيئة واستخدام الاخشاب في إنتاج الوقود.