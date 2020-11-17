شكرا لقرائتكم خبر عن لدورهم في مواجهة كورونا.. وكيل «صحة الشرقية» يكرم صيادلة مخزن الإمداد الدوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صيادلة مخزن الإمداد الدوائي بالشرقية، لدورهم البارز في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والمجهود المبذول في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، بشكل مستمر على مدار الساعة خلال فترة الجائحة.

وأشاد وكيل الوزارة، بدور الصيادلة بجميع قطاعات الصحة بشكل عام، وصيادلة المخزن الإقليمي للأدوية بشكل خاص، وجهودهم أثناء التصدي لجائحة «كوفيد-19».

جاء ذلك أثناء حضور وكيل الوزارة الملتقي الأول لإدارة التموين الدوائي بالشرقية، بالتنسيق مع نقابة الصيادلة بالشرقية، بالمخزن الإقليمي للأدوية بالزقازيق، وقام بتكريم الصيادلة، وجميع العاملين بالمخزن، لدورهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، متمنياً لهم دوام الصحة والتقدم والرقي، مطالباً منهم المزيد من الجهد والعطاء للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالشرقية.